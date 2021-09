Lautaro: “Il gol è sempre importante per un attaccante ma...”

Lautaro Martinez è stato uno dei principali protagonisti della bella vittoria per 3-1 dell’Argentina contro il Venezuela nel match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Il numero 10 nerazzurro ha segnato il gol che ha sbloccato il match con un sinistro chirurgico fornito l’assist ad Angel Correa del momentaneo 3-0. In gol anche il neoacquisto nerazzurro. Joaquin Correa.

L'attaccante argentino ha concesso un’intervista ai microfoni dell’emittente argentina Tyc Sports in cui ha commentato la vittoria e parlato del prossimo impegno contro il Brasile. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"La partita con il Brasile sarà bellissima. Sono match unici nel loro genere, vogliamo prepararci al meglio e giocare come abbiamo fatto nella finale di Coppa America ma adesso pensiamo a riposare. Il gol per un attaccante è sempre importante, ma la cosa che più conta è la vittoria di squadra. Bisogna sempre pensare al gruppo. Il Venezuela è stato un rivale molto complicato. Ogni volta che devo parlare dico che in Sudamerica tutte le squadre sono toste per come combattono, corrono. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, a prescindere dalla loro espulsione. Dopo il gol del vantaggio, abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a conquistare questi tre punti".