Lautaro, gol e... post su Instagram: il commento del Toro

"Campo difficile.Continuiamo a lavorare". E' la didascalia scritta da Lautaro Martinez sulla foto lo ritrae in piena esultanza dopo il gol contro la Sampdoria.

L'attaccante argentino aveva portato in vantaggio l'Inter, ma la sua rete non è bastata perché i padroni di casa hanno poi risposto, paregginado, nel secondo tempo con Augello.

L'attaccante, a sopresa, è statao schierato alle spalle di Edin Dzeko. Inzaghi, qui troverete i dettagli, gli ha dato fiducia nonostate sia arrivato tra gli ultimi dal ritiro con l'Argentina. Il classe 1997 ha infatti garantito di aver riposato nella notte e di essere pronto per giocare dal primo minuto contro la Sampdoria.

Al suo posto, nella ripresa, è entrato il connazionale Joaquin Correa. Tanti movimenti dalla panchina per Inzaghi che, soltanto mercoledì quindici settembre, dovrà affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.( In questo articolo parliamo del tour de force nerazzurro).

Per la gara di Champions League è probabile che Inzaghi dia spazio ad attacco tutto argentino composto proprio da Correa e Lautaro. Edin Dzeko, che ha giocato tutta la gara contro la Sampdoria, dovrebbe essere una riserva di lusso molto utile a gara in corso. Il numero dieci nerazzurro è alla seconda rete consecutiva dopo quella siglata contro il Verona. Ha saltato per squalifica, invece, la prima partita stagionale contro il Genoa.