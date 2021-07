Lautaro e quell'elogio a Messi: "Averlo con noi è molto importante"

E' stata una vittoria che darà senza dubbio morale quella che nella notte ha visto l'Argentina trionfare per 3-0 contro l'Ecuador grazie alle reti di Rodrigo De Paul, Leo Messi e del 10 interista Lautaro Martinez.

Con questa vittoria, l'Albiceleste stacca il pass per la semifinale di Coppa America dove ad attenderla ci sarà la Colombia. Nel frattempo, dopo la gara contro l'Ecuador a prendere la parola è stato proprio l'attaccante dell'Inter. Queste le parole del Toro riportate dalla redazione di AS:

"La classe dei nostri giocatori può sempre fare la differenza e questo per noi è positivo. Segnare tre gol non è mai scontato. Adesso (in semifinale) ci aspetta la Colombia, una squadra fisica e che corre tanto. Messi? Averlo con noi è molto importante. Con l'Ecuador abbiamo visto che Leo può fare sempre la differenza".