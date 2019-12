Lautaro devastante, dominio totale Inter: 2-0 contro la Spal

Un primo tempo perfetto quello giocato dall'Inter di Antonio Conte. A metà gara è 2-0 per i nerazzurri con Lautaro Martinez straripante. E' sua la doppietta che consente all'Inter di andare al riposo con il doppio vantaggio.

Inter in totale controllo della partita sin dai primi minuti, con la Spal tutta dietro la linea della palla a difendere la propria area di rigore. I nerazzurri macinano gioco e il vantaggio arriva al 16°: Marcelo Brozovic ruba palla a centrocampo con un tocco da terra per Lautaro che parte in contropiede, arriva al limite dell'area di rigore e calcia di destro con la sfera che si insacca all'angolino alla destra di Berisha.

La Spal non riesce a reagire ed è ancora la squadra di Conte ad andare vicina al gol con il destro da fuori area di Brozovic respinto da Berisha. Il raddoppio arriva al 40° ancora con Lautaro ma è l'azione collettiva bellissima.

Romelu Lukaku allarga per Antonio Candreva, cross di prima intenzione dell'esterno nerazzurro e il colpo di testa di Lautaro batte Berisha. Ottimo primo tempo dell'Inter per gioco, possesso palla, gestione del match e mentalità.