Lautaro controcorrente rispetto a Conte. Il Toro si affida ai compagni

Se da una parte Antonio Conte spinge per avere nuovi calciatori, dall'altra Lautaro Martinez ripone tutta la sua fiducia in Alexis Sanchez. Secondo "Il Toro", l'attaccante cileno potrà garantire un grosso apporto all'Inter al rientro dall'infortunio. L'argentino, dal canto suo, prova ad incoraggiare il compagno di squadra che ha subito un grave infortunio.

"Alexis Sanchez è un giocatore fondamentale, è arrivato quest'anno, ma è stato molto sfortunato, si è subito fatto male. Mi auguro possa recuperare il prima possibile, in modo che possa darci una mano. Si tratta di un grande giocatore, ci aiuterà sicuramente".