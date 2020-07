Lautaro Barcellona, Martin Palermo: "Perfetto per i blaugrana e per Messi"

Martin Palermo, ex centravanti del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo soffermandosi sull'ipotetico passaggio e apporto di Lautaro al Barcellona. Ecco quanto affermato al quotidiano iberico: "Ad un certo punto, quando Suarez non stava giocando a causa di un infortunio, il Barcellona ha sentito la mancanza di un giocatore del genere.



Ma Suarez è tornato e ha dimostrato che può ancora contribuire molto di più. Questo è adesso. Per quello che arriverà, ovviamente Lautaro sarebbe l’ideale per il Barça e Leo. Lautaro ha bisogno di spazio. E Suarez ha una presenza speciale in area. Uno potrebbe sfruttare l’altro. Sì, potrebbero funzionare insieme senza problemi".



Sulla crescita: "In Italia si è trasformato definitivamente in un grande giocatore. Molte grandi d’Europa si erano interessate a lui. Inoltre lo vedo molto maturo per la sua età. Già si vedeva che era molto serio ed equilibrato nel Racing. Era sempre consapevole del suo potenziale e dei passi che stava compiendo. Quindi cresce di giorno in giorno".