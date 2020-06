Lautaro Barcellona, il parere di Tebas: "Ci vorrà del tempo per grandi affari"

Intervenuto ai microfoni di Rac1, Javier Tebas, presidente della Liga , ha parlato delle prospettive del calcio spagnolo e dell'impatto economico che avrà su di esso la diffusione del Coronavirus: "Sarà un mercato complicato - dice Tebas -. Immagino che vedremo parecchi scambi e pochi grandi affari. Neymar o Mbappé? Mi piacerebbe vederli giocare da noi, ma la situazione è quella che è. Ci vorrà un po' di tempo per vedere di nuovo affari di un certo livello, penso almeno due anni". Tebas avvisa quindi il Barcellona, al momento alle prese con la trattativa Lautaro al momento difficile per motivi di bilancio. Poi aggiunge:

"Al momento, ci sono club come Manchester City, Psg o Newcastle in grado di investire parecchie risorse, anche se in un modo che a me non piace per nulla - sottolinea -. Ma non credo che, in ogni caso, supereremo gli 800 milioni di euro a livello globale. Ronaldo? So di inimicarmi i tifosi del Real, ma ritengo che il suo addio non abbia avuto un impatto notevole sul nostro calcio. Discorso diverso nel caso in cui Messi dovesse lasciare il Barcellona e andare a giocare in un altro campionato: lì si che noteremmo la differenza".