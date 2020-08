Lautaro Barcellona, Braida: "In caso di addio consiglio solo un nome"

Lautaro Martinez continua a essere un chiodo fisso nella testa del Barcellona: i catalani non mollano la presa e cercano di studiare la giusta strategia per soffiarlo ai nerazzurri. Nel frattempo ai microfoni del quotidiano Libero ha parlato il dirigente Ariedo Braida che, in caso di addio del "Toro", ha consigliato alla dirigenza targata Suning soltanto un profilo utile per il mosaico tattico di Conte. Ecco le sue dichiarazioni:



"Martinez ha colpi da Barça. So che interessa molto alla dirigenza blaugrana, che sta negoziando con l’Inter per trovare un accordo. Si integrerebbe molto bene con Messi, perché Lautaro ha una buona tecnica e sa dialogare coi compagni oltre ad avere colpi da attaccante di razza in zona-gol. Su chi dovrebbe puntare l’Inter in caso di addio? Leggo spesso il nome di Aubameyang.



Se così fosse, non ci penserei due volte. Lo portai al Milan da ragazzino e lo conosco benissimo: è uno dei migliori attaccanti al mondo. All’Arsenal ha dimostrato di essere un campione e farebbe comodo a qualsiasi grande squadra".