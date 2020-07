Lautaro Barcellona, affare complicato. Bartomeu:"Abbiamo perso 200 mln"

La trattativa che dovrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona rischia di sfumare definitivamente. I catalani sono alla prese con diversi problemi finanziari e non sembrerebbero disposti a fare investimenti importanti durante la prossima sessione di mercato. Il presidente Josep Maria Bartomeu, nel corso di un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha parlato delle difficoltà economiche del Barcellona e del prossimo mercato. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Già prima del lockdown avevo detto che sarebbe stato un anno di scambi. Abbiamo già visto che c’era una pandemia in tutto il mondo e che sarebbe stata un’estate complessa con scambi, e si sta realizzando. Dal 14 marzo non abbiamo incassato quasi un euro. Abbiamo perso ricavi per 200 milioni. Ora stiamo chiudendo l’esercizio. Abbiamo recuperato molto riducendo i salari e con gli Erte. Abbiamo dovuto chiudere i negozi e il museo, non ci sono state vendite di biglietti. Restituiamo la parte di abbonamento delle partite che non sono state giocate. Duecento milioni sono pesanti".

"Nel nostro piano strategico avevamo programmato di inserire 1.100 milioni e ora entreremo in meno del 30% per il Covid. Lo dico perché se qualcuno pensa che la pandemia non colpisca il Barça, si sbaglia. Colpisce i grandi club europei e il Barça è il club europeo che guadagna di più e il più colpito. Ciò rende questo mercato complesso. Noi in difficoltà anche prima della pandemia? Non è vero. Nonostante i tagli continueremo a essere leader nei ricavi. Il livello di debito del club non è molto elevato. Ma ci sarà una chiusura con un effetto Covid, che sarà sicuramente negativo, e un’altra senza Covid, che sarebbe positiva. Ed è obbligo di Liga e Uefa di avere una chiusura con e senza effetto Covid".