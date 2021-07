Lautaro, arrivate due offerte: i nerazzurri hanno deciso sul suo futuro

Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei pezzi più pregiati della rosa nerazzurra, e quindi uno dei possibili sacrificabili. La cessione di Hakimi sembra aver dato respiro alle casse del club, ragione per la quale non sembrano essere necessarie altre partenze eccellenti. Tuttavia, qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile lo scenario potrebbe cambiare. Al momento, riporta Tuttosport, sarebbero pervenute due offerte per Lautaro nella sede dell'Inter.

Entrambe provengono da Madrid, in quanto sia Real che Atletico si sono fatte avanti. Entrambe ammontano a circa 40 milioni di euro. Ed entrambe, di conseguenza, sono state ritenute insufficienti dalla dirigenza nerazzurra. Affinché si possa prendere in considerazione l'ipotesi di rinunciare all'attaccante nerazzurro sarà necessaria una somma che si avvicini a 90 milioni di euro. Per cifre più basse l'Inter non si proverà del giocatore.

“Lautaro Martinez viene definito “non sul mercato”, ma la situazione economica del club nerazzurro è nota da tempo così come le “lune” del nuovo agente dell’argentino. “Lautaro rimane un nome da tenere presente sul mercato nei prossimi 40 giorni, soprattutto se qualche big spagnola dovesse trovarsi nella situazione di poter investire su un attaccante. I sondaggi arrivati da Real e Atletico a inizio estate si attestavano sui 40 milioni, pochi, pochissimi per convincere l’Inter a sedersi a parlare, visto che Lautaro viene valutato 80-90 milioni”.