Lautaro Argentina, le condizioni del nerazzurro dopo l'ultimo allenamento

Grande sfida amichevole in programma domani alle ore 18:00 in Arabia Saudita con Argentina e Brasile che scenderanno in campo per una sfida che non è mai un'amichevole.

Tra i protagonisti potrebbe esserci anche il nerazzurro Lautaro Martinez. Dopo la botta subita alla testa nel match di sabato scorso contro il Verona, il giocatore argentino si è allenato a parte in questi giorni, ma il c.t. Scaloni ha confermato che Lautaro sta bene e che attenderà fino all'ultimo prima di prendere una decisione.

Scaloni ha spiegato come molti giocatori non siano al 100% della forma, solo domani deciderà l'undici titolare e si vedrà se Lautaro sarà selezionato per guidare l'attacco dell'Argentina.