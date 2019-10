Lautaro al veleno: il centravanti lancia una frecciata all'ex tecnico dell'Inter

Lautaro Martinez non le manda a dire nei confronti di Luciano Spalletti. Il centravanti lancia una frecciatina all'ex tecnico dei nerazzurri e in seguito elogia l'operato di Conte.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport:



"Ho vissuto un anno di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma per tante ragioni non è successo. Adesso va bene, anche in Nazionale è andata bene: ho più fiducia in me stesso, spero di giocare con questa intensità. Conte ci insegna tanto, giorno per giorno, l'importante è lavorare per la squadra".