Lautaro, ai microfoni di Sky El Toro parla dell'affinità con Lukaku

Ennesima prestazione maiuscola per Lautaro Martinez che dopo il gol al Camp Nou contro il Barcellona e quello contro la Juventus prima della sosta, quest'oggi ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria contro il Sassuolo.

Grazie alla sua doppietta, insieme a quella di Romelu Lukaku, i nerazzurri sono riusciti a conquistare una vittoria pesante. Proprio sull'intesa col n°9, ai microfoni di Sky Sport El Toro ha dichiarato:

"Stiamo lavorando per conoscerci meglio, e lui si sta ambientando in un nuovo calcio come accaduto a me l'anno scorso. Giorno dopo giorno la nostra affinità cresce ed è importante per l'Inter".