Lautaro acciaccato ma l'Argentina non ci sente: in campo contro il Paraguay

Nella mattinata odierna, dall'Argentina era circolata la voce di un Lautaro Martinez acciaccato e quindi fortemente a rischio per il match dell'albiceleste contro il Paraguay, in programma venerdì 13 novembre.

Il giocatore nerazzurro, che al termine del match contro l'Atalanta ha riportato un fastidio al muscolo ischio-tibiale, si è allenato a parte questa mattina. Secondo quanto riportato poco fa dal quotidiano Olé però, le sue condizioni non sembrano preoccupare particolarmente il CT Scaloni, ed è per questo che con ogni probabilità partirà da titolare nel match di dopodomani, che si svolgerà alla Bombonera.

Insomma, allarme rientrato per l'Argentina ma maggiori preoccupazioni per Antonio Conte, che avrebbe sicuramente preferito vedere Lautaro seduto comodamente in panchina.