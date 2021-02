Lautaro a InterTV: Contenti per la vittoria e per il primo posto. In campo do tutto per la mia famiglia"

Lautaro Martinez si è presentato davanti ai microfoni di InterTv per commentare la schiacciante vittoria dell'Inter nel derby, arrivata grazie anche ad una prestazione da incorniciare del Toro, autore di una doppietta. Di seguito le sue parole:

"Abbiamo fatto un'ottima partita; siamo contenti perché siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Sapevamo che il Milan fosse una grande squadra, però sapevamo anche come farli male con i passaggi filtranti e ci siamo riusciti. Siamo molto felici di essere davanti a tutti e di aver allungato sui rossoneri".

Un commento poi sulla sua prestazione: " Io sto bene, e quando stai bene devi sempre dare il massimo. Sono molto contendo di questo momento in cui sto bene mentalmente, con la mia famiglia, con la mia fidanzata e con la mia bambina. Come gli dico sempre, quando esco di casa corro per loro, e l'ho fatto anche oggi":