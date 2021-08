Lapo Elkann: "Chi gode della situazione dell'Inter è un mediocre"

Le difficoltà economiche dell'Inter, stanno facendo discutere molto, soprattutto dopo le cessioni eccellenti di Achraf Hakimi, andato a rimpolpare il dream team che sta costruendo il Paris Saint Germain, e quella di Romelu Lukaku, che a breve verrà ufficializzato da parte del Chelsea. In tanti hanno espresso la loro opinione in merito alla situazione dei nerazzurri, anche chi meno te l'aspetti.

Infatti, attraverso il suo profilo Twitter, il cugino del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ovvero Lapo Elkann, si è detto molto dispiaciuto per quanto sta accadendo ai rivali di sempre dell'Inter, ammonendo anche i suoi compagni di tifo. Ecco le sue parole: "A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks".

Parole inaspettate da parte di tifoso eccellente di una rivale storica della squadra nerazzurra. Ma al di là delle parole, adesso toccherà ai dirigenti nerazzurri compiere un miracolo economico-finanziario per poter far sì che si possano rispettare i dettami della proprietà e alleviare i costi a cui va incontro la società di viale della Liberazione.