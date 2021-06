Lady Sensi, lo sfogo dopo gli insulti: "Spero riceviate lo stesso trattamento"

Nella giornata di ieri si è avuta la notizia dell'infortunio di Stefano Sensi nel ritiro della Nazionale, dopo un calvario fisico che, oramai, dura da ben due anni e che non gli ha permesso di rendere al massimo.

Purtroppo, il giocatore, ha ricevuto degli insulti via social e per questo, Giulia Amodio, fidanzata del centrocampista, ha avuto uno duro sfogo attraverso il suo profilo Insagram.

Ecco quanto riportato: "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante allo stesso tempo. Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi".