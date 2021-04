Labate ieri a La Voce Nerazzurra: Conte e gli juventini, Barella e Berti...

All'interno dello speciale "Tango e Cash", podcast de "La Voce Nerazzurra", abbiamo avuto il piacere di avere ospite un interista d.o.c. come Tommaso Labate, giornalista italiano, che ha parlato della sua fede nerazzurra, dei suoi ricordi, insieme a Nico Spinelli e Nick di BausciaCafè.

Tra i momenti più intensi della serata c'è stato certamente l'argomento Conte, sul quale Labate ha detto: "Come in tutti i tradimenti, lo vedi bene in altre case, ma non nella tua. Vi assicuro che gli juventini con tutti i problemi che hanno, stanno impazzendo di più per l’Inter che vince lo scudetto con Conte. Loro lo rivolevano. Hanno visto un tradimento verso lo stile Juve. Ma Conte non ha lo stile Juve. Conte ha lo stile Conte. E vederli appigliarsi sul gioco, mi provoca un godimento assurdo".

Sul paragone invece tra questa Inter con altre grandi Inter della storia: "L’Inter di Simoni ha avuto il destino intellettuale di una banda di mestieranti e Ronaldo. Degli altri, a parte Ronaldo, nessuno ha fatto meglio. Ma non c’entra niente con questa Inter che invece mi ricorda quella dei record. Barella-Eriksen sono molto simili a Berti-Matteoli. La coppia d’attacco è sovrapponibile a quella dell’Inter dei record, anche come movimenti. Qui abbiamo una falsa prima punta e una falsa seconda punta.

A me ricorda in quei tratti del centrocampo, nella coppia d’attacco e un pochino anche nella difesa, quell’Inter. Le ali allora non c’erano. Bianchi e Hakimi sono completamente diversi. Però ricordo quello che fece Diaz con Serena ed è una cosa bellissima".