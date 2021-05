La Voce Nerazzurra, domani Maurizio Pistocchi ospite dalle 21.30

Un altro appuntamento con il podcast de La Voce Nerazzurra, Tango e Cash, domani sera. Infatti, insieme ai nostri Nico Spinelli e Luca Bilanzuoli ci sarà un grande giornalista del panorama nazionale come Maurizio Pistocchi.

Pistocchi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo al Resto del Carlino, nel 1978, e per Il Giornale, essendo corrispondente da Cesena. Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di assistente accompagnatore della Primavera del Cesena, allora allenato da Arrigo Sacchi.

Entra nel mondo Fininvest nel 1986, e nel 1990-91 svolge il ruolo di inviato al Mondiale e di commentatore del Mondiale Under 20 per Tele Capodistria. Continua con la sua carriera a Mediaset, per cui conduce varie trasmissioni, fino al 2017.

Si ricorda, inoltre, che la diretta della nostra esclusiva sarà trasmessa dalle 21.30 esclusivamente sui canali Twitch de La Voce Nerazzurra.