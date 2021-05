La Stampa: Inter-Oaktree, in settimana la chiusura definitiva

Novità importanti per quanto riguarda le questioni societarie dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il fondo californiano Oaktree avrebbe superato in maniera definitiva la concorrenza dell'altro fondo interessato all'Inter, Bain Capital.

Per l'Inter sarebbe pronto un investimento da 300 milioni di euro per il finanziamento e l'acquisizione del 31 per cento appartenente a Lion Rock. La possibile chiusura dell'affare potrebbe avvenite addirittura in settimana.

Secondo quanto aggiunge, poi, La Stampa, anche dall'Inter arriverebbero conferme circa la conclusione di questa lunga trattativa.