La Stampa - Frecciatina di Spalletti nei confronti dell'Inter

Luciano Spalletti era considerato in pole position per sostituire Marco Giampaolo. L’affare però non ha subito un'accelerata a causa dell'attuale contratto che vincola il tecnico di Certaldo ancora ai nerazzurri.

Stando alle indiscrezioni Spalletti, per liberarsi dall'Inter, avrebbe chiesto una buonuscita di 5 milioni: l’equivalente del suo ingaggio per la stagione in corso.



L’Inter avrebbe però offerto una cifra inferiore che, secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe suscitato il malcontento di Spalletti in una telefonata con Beppe Marotta: “Se Conte prende dodici milioni, a me dovete darne almeno cinque”.