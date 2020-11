La rivelazione di Pjanic: "Sono stato vicino all'Inter"

Non si può certo dire che ci sia amore tra i tifosi nerazzurri e Miralem Pjanic, passato ormai alla storia come protagonista (in negativo) di un Inter-Juve che tolse lo scudetto dalle mani del Napoli e per poco non distrusse i sogni di rientrare in Champions League del club meneghino. Come però rivelato dal giocatore in una recente intervista a Canal Plus, il suo destino si sarebbe potuto tingere di nerazzurro. Di seguito le sue parole:

"In passato ho avuto l'opportunità di andare in club come Inter e Bayern Monaco, ma non mi sembrava il momento giusto per questo salto. Sarei potuto anche andare alla Juventus due anni prima, ma volevo giocare con regolarità ed era impossibile con giocatori come Pogba, Pirlo e Vidal in rosa. Adesso gioco nel Barcellona e per me è una bella sfida".

Queste le parole dell'ex giocatore della Juventus, passato al Barça nel corso dell'ultima sessione di mercato grazie ad uno scambio tra i due club che ha portato in Italia il brasiliano Arthur Melo.