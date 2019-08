La Repubblica - Inter, che offerta per il centrocampista!

E' Milinkovic-Savic il pallino di Marotta nel mercato: l'Inter, secondo "La Repubblica" avrebbe messo sul piatto una cifra sostanziosa per strappare il giocatore alla Lazio. Nell'affare Gagliardini e Politano:



“Scendendo di qualche chilometro più a sud i nerazzurri mantengono altissima l’attenzione in casa Lazio dove Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare il colpo last-minute sul quale sta lavorando Beppe Marotta. L’Inter continua a lavorare sotto traccia per arrivare al gigante serbo e per assicurarsi le sue prestazione vorrebbe inserire nell’operazione Politano, Gagliardini e un conguaglio economico.



Questa dovrebbe rappresentare la chiave di volta per scardinare le resistenze biancocelesti, ma l’operazione – qualora dovesse andare in porto – riguarderà gli ultimi giorni di mercato, che con queste premesse potrebbero diventare roventi“.