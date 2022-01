La profezia su Dybala: "Scommetto che non va all'Inter"

Paulo Dybala e il suo futuro. E’ questa la telenovela che promette di intrattenere tutti gli appassionati di calcio, italiani e non.

Il giocatore discute da parecchio tempo il suo rinnovo con la Juventus, ma nell’ultimo periodo è calato un freddo immobilismo dovuto ad una situazione economica non facilmente preventivabile per la società torinese, alle prese con una classifica che al momento non le garantirebbe il piazzamento Champions ed i relativi introiti milionari, e dipendente anche dal rendimento discontinuo del numero 10, dovuto per lo più a problemi fisici che lo tormentano da mesi.

Di questa situazione potrebbe approfittarne l’Inter di Beppe Marotta che, come è noto, è un grande estimatore dell’argentino.

Ma, in collegamento su Sky Sport 24, il giornalista di “Repubblica” Franco Vanni, ha detto che, secondo lui, le strade di Dybala e dell’Inter sono destinate a non incontrarsi. I motivi di questo pessimismo sono da ricercare nel forte legame tra il ragazzo di Laguna Larga e i tifosi della Juventus, un amore sbocciato anni fa e mai sopito. E poi ci sono ovviamente dei motivi economici, in quanto l’operazione appare difficilmente sostenibile. Infatti, l’impossibilità di sfruttare il Decreto Crescita porterebbe l’ingaggio a cifre apparentemente fuori dai parametri della società nerazzurra.

Il giocatore intanto attende, e dopo le dichiarazioni poco pacifiche dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, non ha nascosto il suo malcontento rinunciando ai festeggiamenti dopo il goal realizzato contro l’Udinese pochi giorni fa. Il tutto seguito da uno sguardo freddo verso le tribune, come a volere sfidare qualcuno, o magari scrutando all’orizzonte per cercare di intravedere cosa il destino ha in serbo per lui. I tifosi si interrogano e seguono gli sviluppi di una vicenda ancora lontana dal definirsi.