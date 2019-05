La prima vittoria di Conte vale 10 milioni

Il quotidiano inglese Times riporta la notizia di una bella vittoria di Antonio Conte, stavolta non in campo ma in Tribunale. L’ex allenatore della Juventus e del Chelsea era in causa con il patron Roman Abramovich per questioni economiche legate al suo esonero dai blues lo scorso anno. L’autorità giudiziaria inglese avrebbe riconosciuto il diritto del tecnico leccese a percepire l’ultimo anno di ingaggio non pagato. Circa 10 milioni di euro che Conte si troverà adesso sul conto corrente, dopo un anno passato ad osservare il lavoro degli altri.

Antonio Conte ha allenato il Chelsea nel biennio 2016-2018 vincendo la Premier al primo anno e la Coppa d’Inghilterra il secondo. Nel 2016-17 il suo Chelsea aveva raggiunto anche la finale di FA Cup finendo però sconfitto dall’Arsenal. In quello stesso anno Conte fu votato come miglior manager della Premier League.

Nell’anno successivo, dopo la sconfitta sempre ad opera dei Gunners nella Community Shield, fallì anche l’obbiettivo della qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, finendo al quinto posto ed eliminato agli ottavi dal Barcellona nella massima competizione europea. Troppo per Abramovich, che a fine stagione gli dette il benservito.