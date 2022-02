La prima semifinale di Coppa Italia parla milanese: sarà Derby!

Coppa Italia, semifinale in salsa milanese.

Dopo il primo Derby stagionale pareggiato 1-1 e il secondo vinto 2-1 dai rossoneri, le due milanesi vedono incontrarsi le loro strade per altre due volte: in totale nella stagione 2021-2022 si giocheranno 4 Derby.

Le due milanesi approdano in semifinale dopo aver battute le due romane: l'Inter ha vinto 2-0 contro la Roma di Josè Mourinho con i gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il Milan ha vinto in scioltezza 4-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri, con i gol di Rafael Leao, Franck Kessiè e la doppietta di Olivier Giroud. Sarà un doppio scontro in semifinale: l'andata si giocherà il 2 marzo in casa rossonera mentre il ritorno il 20 aprile con i nerazzurri in casa. L'Inter potrà trarre un piccolo vantaggio sui gol doppi in trasferta, regola ormai abolita nelle competizioni europee.

Per quanto riguarda il calendario, se in campionato è stato il Milan a trarre vantaggio dal calendario ostico dell'Inter, la squadra nerazzurra può avere un piccolo vantaggio per il sorteggio di Coppa Italia: la prima sfida di Coppa Italia, per i nerazzurri sarà tra le sfide contro il Genoa e la Salernitana mentre per i rossoneri tra le sfide contro Udinese e Napoli. Per il ritorno avremo un calendario più equilibrato: Inter che avrà il ritorno tra le sfide contro Spezia e Roma e il Milan tra le sfide contro Genoa e Lazio.

C'è un dato che sorride a favore dei rossoneri: quando Inter e Milan si sono sfidate in semifinale o finale tra le varie competizioni (Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana), ad uscirne vincitrice è stata sempre la squadra rossonera.

Riusciranno Simone Inzaghi e la sua squadra ad invertire questo trend negativo?