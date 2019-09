La pessima figura è servita, anche il New York Times attacca l’Inter

Se anche il New York Times, una delle testate più famose del mondo, sente l’esigenza di dedicare uno spazio agli episodi avvenuti a Cagliari ed alla lettera della Curva Nord, il dato è evidente: siamo in presenza di una pessima figura a livello mondiale. Per l’Inter e per il calcio italiano in generale, che niente ha fatto per stroncare questo fenomeno. Riportiamo alcuni brani del duro articolo del giornale americano.

“Per i presenti allo Stadio di Cagliari domenica, i suoni erano familiari. Mentre il nuovo attaccante belga dell'Inter, Romelu Lukaku, si è fatto avanti per tirare quello che si sarebbe rivelato essere un rigore vincente, i tifosi del Cagliari dietro la porta si sono impegnati in una prolungata imitazione dei versi delle scimmie…

L’episodio non è stato il primo del suo genere nell'arena - i tifosi del Cagliari hanno maltrattato razzialmente anche un giocatore bianconero la scorsa stagione - ed è stato rapidamente condannato dopo che il video dell'incidente è stato diffuso sui social media. Ma gran parte dell'Italia sembrava reagire con un'alzata di spalle. Il Cagliari ha difeso l'onore dei suoi fan in una dichiarazione. I funzionari della Lega hanno annunciato che almeno per ora non ci sarebbe stato alcun provvedimento disciplinare. Anche i fan dell'Inter hanno difeso il comportamento in una lettera alla loro nuova stella. Il messaggio a Lukaku, che è entrato a far parte dell'Inter dal Manchester United ad agosto, sembrava essere: non prenderlo sul personale, questa è l'Italia.

Il brutto incidente non è stato il primo episodio di comportamento razzista nel calcio italiano, ma la reazione ha messo in luce gli sforzi per spazzolare questo comportamento come la polvere sotto il tappeto.”