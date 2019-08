La nuova collezione Pirelli Racing & Inter, spunta un dettaglio (FOTO)

Il sito FootyHeadlines ha svelato la nuova linea relativa alla terza divisa dell'Inter. Il tutto sarà ispirato dallo sponsor nerazzurro Pirelli racing.

Si tratterà di capi d'abbigliamento, un cappellino, una maglia a manica lunga e una T-Shirt a tema racing, dove Pirelli farà da padrona. Il tutto attingerà dal third kit nerazzurro, che sarà di colorazione giallo-nera ed avrà il logo Nike vintage, presente nella metà degli anni '90.

Una novità importante, come vi avevamo già raccontato in esclusiva, sarà lo sponsor Pirelli, che come sul berretto e sulla maglia, apparirà in rosso su sfondo giallo anche sulla casacca da gioco dei nerazzurri.