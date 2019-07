La moglie di Nainggolan comincia la chemio: il messaggio dell'Inter

"Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiuterà a vincere questa sfida". Poche parole ma intense. E' stato questo il messaggio di vicinanza da parte dell'Inter nei confronti di Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista belga che a breve comincerà la chemioterapia.

Per il Ninja per quanto concerne il mercato si era parlato di un possibile trasferimento in Cina, ma viste le condizioni di salute della moglie difficilmente il giocatore accetterà una destinazione oltre oceano.

L'Inter ha dichiarato il giocatore apertamente fuori dal progetto, ma data la situazione lo scenario potrebbe cambiare. Nel frattempo, anche la nostra redazione si stringe alla signora Nainggolan.