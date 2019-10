La mentalità vincente di Conte e il ritorno all'Inter: il commento di Biraghi

Cristiano Biraghi è stato protagonista nell'ultimo match vinto dall'Italia contro il Liechtenstein. Assist dopo due minuti per la rete che ha sbloccato l'incontro, quella messa a segno da Bernardeschi.

Sul sito ufficiale nerazzurro, presenti le dichiarazioni del giocatore su vari temi. Queste le sue parole: "Siamo contenti di aver centrato un record e soprattutto di aver ottenuto la qualificazione a Euro 2020 con tre gare di anticipo. Mancini ha creato un bel gruppo, quello che serviva in questo momento per ritrovare il valore reale della Nazionale. Siamo una bella squadra, molti di noi hanno giocato insieme nell'Under 21 e c'è il clima giusto".

Stessa aria che si respira ad Appiano Gentile: "Conte è stato bravissimo a portare la sua mentalità vincente nel gruppo. Noi lo seguiamo in tutto perché vogliamo tornare a vincere qualcosa. Ci stiamo allenando bene, anche chi ha giocato meno dà il massimo per farsi trovare pronto. Questo è un aspetto importante perché per vincere c'è bisogno di tutti".

Infine, sul suo ritorno in nerazzurro e sui prossimi impegni con l'Inter: "Speravo da sempre di tornare qui, è arrivata l'opportunità e sono molto contento. Voglio fare bene e dare il mio contributo. Ci aspettano 7 partite nei prossimi 21 giorni ma dobbiamo ragionare gara dopo gara. Conosciamo le difficoltà della sfida contro il Sassuolo. Valuteremo con il Mister cosa è andato meno bene negli ultimi due match e faremo di tutto per tornare a vincere".