La Juventus vince contro lo Spezia, ma che fatica per Allegri!

Una partita che sulla carta doveva essere semplice e che invece non lo è stata, ma che ha portato i primi tre punti in stagione. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan, la Juventus esce vicintrice dalla partita in casa dello Spezia, grazie ad un 2-3 in rimonta che dimostra sicuramente carattere e voglia di riscatto, ma che lascia ancora più di qualche punto interrogativo sulla squadra di Massimiliano Allegri. Un primo tempo che ha premiato la scelta dell'allenatore toscano di mettere in campo Kean al posto di Morata, che ha portato la squadra bianconera sull'1-0.

Ma la sorpresa era dietro l'angolo, ed infatti arriva subito il pareggio da parte di Gyasi che mette tutto in equilibrio. Finita? Nemmeno per sogno, ed infatti ecco che Antiste, giovane attaccante francese classe 2002, regala la momentanea rimonta alla squadra di Thiago Motta. Allegri non ci sta e comincia a fare i primi cambi, che permettono alla Juventus di essere più offensiva. Prima Federico Chiesa regala il pareggio, poi il tanto discusso de Ligt porta la Juventus definitivamente avanti.

Una partita che sicuramente, visto come si era messa, porta morale agli uomini di Allegri, che possono finalmente avere, dopo quattro turni, i primi tre punti del campionato. Ma tanti sono i dubbi che aleggiano sulla Juventus, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alle partite e i cali di concentrazione. Vedremo se questo risultato porterà nuova linfa oppure se si rivelerà solamente un fuoco di paglia.