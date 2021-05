La Juve di Allegri: ecco come sarà l'undici titolare

Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico della Juventus. Un ritorno in bianconero, dopo che il mister era stato accostato (anche) alla panchina dell'Inter.

La Gazzetta dello Sport propone oggi l'ipotetico nuovo undici della Juve con Allegri.

Un 4-2-3-1 in cui figurano in giallo i possibili nuovi acquisti: Donnarumma in porta; Locatelli o Pjanic in mezzo al campo.

La formazione si comporrebbe così:

Szczesny (Donnarumma); Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli (Pjanic), Rabiot; Kulusevski, Dybala, Chiesa; Ronaldo.