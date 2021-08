La Curva Nord protesta: imbrattato il murale di Lukaku e striscione eloquente

Romelu Lukaku oramai è molto vicino al suo passaggio al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro. Un addio doloroso quello dell'attaccante belga che ritorna nella squadra che lo ha fatto conoscere al calcio europeo e che ha lasciato l'amaro in bocca anche in tanti tifosi L che non l'hanno presa per niente bene.

Infatti, come testimoniato attraverso il suo profilo Instagram da parte del giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi, la Curva Nord avrebbe manifestato il proprio dissenso nei confronti della scelta di Big Rom, imbrattando il murale presente allo stadio San Siro, con uno striscione abbastanza eloquente che recita così: "Ci avete tutti rotto i c*******".

Il belga è oramai partito, la curva reagisce non solo al trasferimento, ma a tutta la situazione che coinvolge l'Inter. Dopo i cori e le contestazioni manifestate ieri sera, durante l'amichevole del Tardini contro il Parma, nei confronti del presidente Steven Zhang, questa sera è toccato a Romelu Lukaku.