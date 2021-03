La Champions League cambia format: 36 squadre e stop ai gironi

La Champions League è pronta a cambiare format a partire dal 2024 . A comunicarlo è stata la UEFA attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il comitato sarebbe ancora al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli e l’ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 19 aprile.

Il nuovo format prevede lo stop della fase a gironi, che sarà sostituita da una sorta di ‘campionato’ con 36 squadre (quindi 4 in più rispetto alle 32 che ora giocano nei gironi), ognuna delle quali giocherà dieci partite (5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi).

I primi otto della classifica si qualificheranno automaticamente agli ottavi, mentre per designare le altre otto squadre ci saranno degli spareggi fra le formazioni piazzatesi dalla nona alla sedicesima posizione. Per la fase finale, invece, non cambierà per nulla. Dagli ottavi infatti ci sarà ancora il doppio confronto con la regola del gol in trasferta.