L'ultimo saluto a Mauro Bellugi: minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A

Nel primo pomeriggio di oggi siamo stati tutti sconvolti dalla notizia della dipartita di Mauro Bellugi, storico giocatore dell'Inter ma amato e apprezzato da tutte le tifoserie del nostro Paese. In sua memoria, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha disposto l'effettuazione di un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A. Di seguito le parole di Gravina:

"E' un grande dolore per il calcio italiano, Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d'animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza".

Ricordiamo inoltre che domani l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di una delle sue bandiere.