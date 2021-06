L'UEFA risponde a Draghi: "Non ci sono piani per cambiare sede"

Dopo le parole di Mario Draghi in merito alla finale dell'Europeo che, secondo il Presidente del Consiglio italiano, non deve giocarsi a Londra visti gli aumenti dei contagi da Covid-19, ecco che prontamente arriva la risposta da parte della UEFA che afferma fermamente il contrario di quanto sostenuto dallo stesso Draghi.

Ecco quanto sostenuto dalla UEFA: "Stiamo lavorando con la Federazione inglese e le autorità inglesi a stretto contatto e con successo per organizzare le semifinali e la finale del torneo a Wembley: non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite".

Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi ha voluto dire la sua in merito alla possibilità di far giocare a Roma la finale: "Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo il successo dell'apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali".