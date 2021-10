L'Olanda batte Gibilterra 6-0: anche Dumfries in gol

Denzel Dumfries in gol con la maglia dell'Olanda.

Il terzino nerazzurro, impegnato nella partita di qualificazione ai mondiali della sua nazionale contro Gibilterra, è stato autore della rete del 4-0 degli Orange. Un gol frutto di un'azione insistita da parte degli uomini di van Gaal che hanno schiacciato gli avversari nella propria area di rigore ed hanno trovato il gol grazie ad un colpo di testa di Dumfries che si è liberato in maniera agevole del suo marcatore, prendendo in controtempo il portiere avversario.

L'Olanda, di fatto, aveva già messo le cose in chiaro fin dall'inizio con il gol al minuto 9 di Virgil van Dijk,seguito dalla doppietta di Memphis Depay e poi, per l'appunto, dal gol di Dumfries e quelli di Groenveld e Malen. Chissà se questo potrà essere un gol che possa sbloccare in termini di fiducia, il terzino anche in maglia nerazzurra. Dal suo arrivo in un nuovo campionato di Serie A, Dumfries ha dimostrato di avere delle grandi doti fisiche, ma di non essere ancora del tutto pronto dal punto di vista tattico.

Intanto, anche grazie al uso gol, l'Olanda consolida il primo posto nel proprio girone di qualificazione, staccando Norvegia e Turchia e avvicinandosi sempre di più a raggiungere la possibilità di giocare la fase finale del mondiale. Dopo il cambio di guida tecnica, passata da de Boer a van Gaal, gli Orange sono chiamati a fare decisamente meglio rispetto a quanto mostrato all'ultimo Europeo, per poter ambire a ritornare ad essere una delle nazionali più forti del mondo come fatto vedere anche in passato.