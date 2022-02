L’Inter vuole rompere l’equilibrio del mese di febbraio

Inter e Milan sono pronte al Derby numero 230 in gare ufficiali, una partita che vale tantissimo per blasone e classifica.

Le due compagini milanesi si presentano a questa sfida occupando le prime due posizioni della classifica, con l'intenzione di imprimere una svolta alla stagione. L'Inter cerca la fuga: una vittoria infatti porterebbe il vantaggio sui rivali cittadini a +7 con una partita da recuperare contro il Bologna, il Milan vuole riguadagnare terreno e allungare sulle concorrenti per un posto in Champions, con Napoli, Atalanta e Juventus pronte ad approfittare di uno scivolone di entrambe le squadre.

Nei 229 match ufficiali giocati fino ad ora, i nerazzurri sono in vantaggio con 84 vittorie, contro le 77 affermazioni dei rossoneri. I pareggi sono stati invece 68. L'Inter ha realizzato anche più goal dei cugini: 315 le reti degli interisti, contro le 305 dei rivali. La squadra del presidente Zhang è anche in vantaggio per quanto riguarda le vittorie nelle sfide in cui ha giocato in casa, con un parziale di 42 affermazioni contro le 35 del Milan.

Il re dei bomber nei derby è il milanista Shevchenko con 14 centri, mentre il giocatore con più goal che scenderà in campo sabato pomeriggio sarà Zlatan Ibrahimović che ha segnato 10 goal (2 con l'Inter e 8 con il Milan). È di Sandrino Mazzola il goal più veloce dopo soli 13 secondi, segnato nell'1-1 del 1963, ed è anche nerazzurro quello più tardivo, con Eriksen che regalò il passaggio del turno in Coppa Italia quando il cronometro segnava 96':43".

I recordman di presenze sono due ex capitani delle squadre, che oggi ricoprono entrambi dei ruoli dirigenziali: per il Milan si tratta del direttore tecnico Paolo Maldini (56 presenze), mentre il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha totalizzato 47 gettoni.

Sono milanisti il più giovane (Mariani) ed il più vecchio (Ibrahimović) marcatore del Derby, mentre il difensore Saul Malatrasi è l'unico giocatore ad aver conquistato lo scudetto, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale sia con l'Inter che con il Milan.

Ultima curiosità: sono in perfetta parità le statistiche relative ai Derby giocati nel mese di febbraio. Nelle 22 sfide giocate il secondo mese dell'anno infatti, il bilancio è di 7 vittorie a testa e 8 pareggi. Non resta che attendere 3 giorni per vedere chi riuscirà a spezzare questo “equilibrio febbraino”.