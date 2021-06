L'Inter vola da Chris! I dirigenti vogliono andare a trovare Eriksen a Copenhagen

Se da un lato stamani abbiamo assistito al messaggio di Christian Eriksen, sorridente, dall'ospedale di Copenaghen dove è ancora ad oggi ricoverato per accertamenti, dall'altro l'Inter sta organizzando la visita al centrocampista nerazzurro.

I vertici interisti, infatti, stanno aspettando di avere la certezza del momento o del giorno (oggi o domani) in cui sarà possibile far visita a Copenaghen al danese.

Parte della dirigenza, in compagnia del medico del club Piero Volpi, è pronta a volare in Danimarca per riabbracciare il talento ex Tottenham. Lo scrive Tutto Mercato Web.