L'Inter va a bersaglio! La mossa decisiva per il rinnovo di Lautaro

L'Inter mette sul piatto un maxi ingaggio per il rinnovo di Lautaro Martinez e ormai 'manca solo l'ufficilità dell'intesa.

È il riassunto dell'approfondimento del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, giovedì 7 ottobre. "Il conto alla rovescia per l'ufficialità del rinnovo di Lautaro è già partito. Per una delle priorità nerazzurre, cioè tenersi stretto il Toro, la società è andata a dama - spiega Adriano Ancona -. Prolungamento e ingaggio molto più che raddoppiato: un salto di qualità che si abbina allo sprint iniziale dell'argentino, fatto di cinque gol in sei partite di campionato. L'Inter nel corso del tempo ha saputo resistere alle offerte estere, l'ultima è quella dello scorso agosto del Tottenham e tratto il massimo da Lautaro Martinez nel primo mese e mezzo di stagione".

Cosa prevede dunque la nuova intesa? "Con il rinnovo di Lautaro - 'risponde' il quotidiano sportivo - verrà eliminata anche la clausola rescissoria - 111 milioni di euro valida per due settimane in luglio - presente nel primo accordo dell'attaccante". Non solo. L'intesa è stata raggiunta su una base di 6,2 milioni di euro a stagione che faranno di Lautaro uno dei giocatori più pagati dell'Inter. "La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a qualche anno fa. Lautaro è felice in Italia - ha detto il procuratore del giocatore, Alejandro Camano - il vostro calcio gli piace tantissimo".

La società ora dovrà 'fare i conti' con il caso di Alexis Sanchez. Come vi abbiamo anticipato ieri (giovedì 7 ottobre), l'attaccante cileno sembra intenzionato a rescindere il suo contratto già a gennaio 2022. Qui trovate la nostra esclusiva. Non solo. L'Inter è già al lavoro per 'un paio di funzionali innesti' da dare a Simone Inzaghi già nella sessione invernale di mercato. Uno di questi, come vi raccontiamo ormai da qualche giorno, potrebbe essere Gonzalo Villar della Roma. Qui trovate il 'piano di Marotta' per portarlo a Milano e qui il retroscena del primo contatto fra il giocatore e il tecnico interista.