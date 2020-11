L'Inter supera 1-0 il Monza in amichevole: Galliani alla Pinetina

Nella giornata odierna, l'Inter ha affrontato e battuto il Monza in una gara amichevole che ha avuto luogo ad Appiano Gentile. Match equilibrato, secondo quanto riportato dalla società nerazzurra sui suoi canali social, che ha visto il giovane Franco Carboni firmare il gol vittoria nel corso della ripresa. Gli elementi della prima squadra scesi in campo sono: Ionut Radu, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Radja Nainggolan e Matteo Darmian.

Ad Appiano inoltre ha fatto la sua comparsa l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, che ha rilasciato anche qualche parola sulla sua visita: "E' stata una sensazione particolare venire qui, non ci ero mai stato nei 31 anni al Milan. Sono stato accolto molto bene dal mio amico Marotta e da Conte, Ausilio e Antonello. Beppe e io ci siamo conosciuti negli anni '80 in un Monza-Varese, avremmo potuto parlare per ore del passato".

Galliani ha parlato anche di Conte ad InterTV: "Sì mi sarebbe piaciuto portarlo al Milan; se fosse capitato prima sarei riuscito a portare a buon fine il corteggiamento. E' un grande allenatore, complimenti all'Inter per averlo preso."