L'Inter sorride, il Barcellona a Milano con un grande attaccante in meno

Il 3 a 1 di Praga di ieri apre le porte ad un serata magica per l'Inter di Antonio Conte. Il prossimo 10 dicembre San Siro sarà una bolgia quando arriverà il Barcellona nell'ultima gara del girone di Champions League. Dopo la vittoria di ieri al Camp Nou con il Borussia Dortmund i blaugrana sono già matematicamente qualificati agli ottavi come primi mentre all'Inter serviranno i tre punti per evitare sorprese come quella dello scorso anno made in PSV.

I gialloneri tedeschi se la vedranno contemporaneamente con lo Slavia, ormai senza più speranze di una qualificazione all'Europa League e dunque, presumibilmente, senza gli stimoli e la grande volontà messe in campo fin qui.

Il Barca arriverà a quella data probabilmente senza Ousmane Dembelè. La punta francese ha subito un nuovo guaio muscolare ieri (probabile lesione al bicipite femorale) ed è stato costretto ad uscire. Il comunicato ufficiale della società catalana parla di situazione da valutare nei prossimi giorni ma appare assai improbabile che l'attaccante possa far parte della spedizione che tra 15 giorni arriverà in Italia.