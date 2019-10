L'Inter si gode Lukaku, dall'Inghilterra tweet ironico contro lo United

Ha realizzato la prima doppietta in campionato, Romelu Lukaku non dimenticherà la giornata di oggi. Contro il Sassuolo, l'attaccante nerazzurro ha segnato due reti nel successo 4-3 dell'Inter contro gli emiliani. Una doppietta arrivata nel primo tempo, il primo gol da vero centravanti, con la difesa della sfera e il destro che non ha lasciato scampo a Consigli. Il secondo su calcio di rigore, con Lukaku che ha spiazzato il numero uno del Sassuolo.

Con queste reti, l'attaccante belga è salito a quota 5 reti in campionato. Le prestazioni di Lukaku non passano inosservate in Inghilterra, soprattutto a Manchester, squadra che fatica moltissimo a segnare. Solo 10 reti segnate in 9 partite giocate in Premier League.

Samuel Luckhurst, giornalista del Manchester Evening News ha commentato con ironia nei confronti dei Red Devils l'inizio di stagione di Lukaku. Questo il suo tweet: "Lukaku ha segnato 5 reti in campionato in questa stagione e il Manchester United ne ha segnati 9. Hanno scovato 804 terzini destri ma non sono riusciti a identificare un attaccante affidabile per sostituire Lukaku..."