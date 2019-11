L'Inter risponde alla Juventus, domina contro il Torino: netto 3-0!

L'Inter c'è e risponde alla Juventus con il netto successo ottenuto in casa del Torino. Un 3-0 senza storia, con i nerazzurri che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto. Una prestazione eccellente di tutta la squadra, in un momento di emergenza, con un altro infortunio, quello accaduto a Barella sul finale del primo tempo.

Partita in discesa per l'Inter già al 12° con la rete del vantaggio siglata da Lautaro. De Vrij al 32° raddoppia per i nerazzurri, mentre nella ripresa al 55° arriva la terza rete firmata Lukaku. E' il settimo successo consecutivo in trasferta, una striscia positiva che entra di diritto nella storia nerazzurra: solo Mancini ha fatto meglio di Conte.

Con questa vittoria, l'Inter sale a 34 punti in 13 partite, sempre a -1 dalla Juventus. Unica nota negativa l'infortunio di Barella. Confermata la distorsione al ginocchio, si attenderà l'esito degli esami strumentali.