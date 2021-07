L'Inter riparte contro il Lugano: le formazioni ufficiali

Prima amichevole della stagione per l'Inter del nuovo allenatore Simone Inzaghi che se la vedrà, a partire dalla 20:30 contro il Lugano in casa della squadra svizzera. La squadra nerazzurra inzia la sua stagione anche in campo da campione d'Italia, per preparare al meglio il prossimo campionato. Scelte pressochè obbligate per Inzaghi che deve far affidamento su seconde linee, giocatori in uscita e giovani della Primavera.

Ecco la formazione ufficiale della squadra nerazzurra:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Nainggolan, Agoumè, Gagliardini, Dalbert; Satriano, Pinamonti.

LUGANO (3-5-1-1): Baumann; Ziegler, Hajrizi, Daprelà; Lavanchy, Sabbatini, Custodio, Facchinetti, Lovric; Bottani; Muci.