L'Inter Primavera cambia tecnico: ecco un ex difensore nerazzurro

Dopo la sconfitta dolorosa per 3-2 contro l'Empoli, l'Inter Primavera cambia allenatore e, al posto di Armando Madonna, siederà sulla panchina l'ex difensore nerazzurro, Christian Chivu, da giocatore vincitore del glorioso Triplete.

Infatti,secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attuale tecnico Armando Madonna che quindi sarà libero di accasarsi altrove, e affiderà la panchina al romeno che, in nerazzurro, all'interno del settore giovanile, ha già allenato gli allievi nazionali che, la prossima stagione, si ritroverà nella squadra Primavera per proseguire il percorso tecnico.

Christian Chivu è pronto ad allenare i giovani nerazzurri e chissà che in un futuro non possa essere anche lui a sedere nella panchina dei grandi, dopo aver avuto grandi maestri come l'attuale tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, e, soprattutto, uno come Josè Mourinho.