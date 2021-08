L'Inter presenta la rosa ufficiale sul proprio sito: c'è anche Eriksen!

Giornata di foto ufficiali per la squadra nerazzurra che, dopo aver iniziato la stagione nel migliore dei modi, con la vittoria per 4-0 contro il Genoa, ha presentato tutta la squadra sul sito ufficiale attraverso le foto dei singoli calciatori con la nuova maglia. Proprio in questa occasione tutti hanno notato una grande sorpresa, ovvero la presenza di un giocatore in particolare.

Si tratta di Christian Eriksen, al momento fuori per il problema accorso nella partita d'esordio degli Europei con la sua Danimarca. Anche il fantasista danese è stato inserito tra i membri della rosa, segno di una grande considerazione che l'uomo, prima ancora che il calciatore, ha all'interno della squadra e della società.

Dopo gli attestati d'affetto da parte di tutto il mondo del calcio e, soprattutto, da parte di quello interista, un altro grande gesto nei confronti di un giocatore che ha dimostrato in campo e fuori di essere speciale. Adesso deve pensare a guarire nel migliore dei modi, con l'augurio che molto presto si possa vederlo calcare i campi di gioco.