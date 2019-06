L'Inter presenta la nuova sede sui social. Ecco il post

L'Inter ha diffuso sui social un video dove si mostra la nuova sede. The Corner, palazzo situato a Porta Nuova, ospita già la nota griffe di moda Versace e gli ultimi cinque piani saranno riservati al club milanese guidato da Zhang.



Il terrazzo inoltre ospiterà eventi e presentazioni, ma gli interni mandano in visibilio i sostenitori più accaniti con la nuova sala trofei e la decorazione delle sale interne che prende spunto dalle maglie e dai successi dei campioni dell'Inter del passato.



Ulteriore salto di qualità per la dirigenza targata Suning, che attraverso un video spettacolare annuncia e mostra il trasferimento nel nuovo quartier generale.