L'Inter pensa a E. Royal per il dopo Hakimi, ma lui ha altri piani: "Torno al Barça"

Le voci su un imminente addio di Achraf Hakimi si intensificano, e l'Inter si sta già guardando intorno per tutelarsi in caso di addio dell'esterno marocchino. Nelle ultime ore si è parlato di Emerson Royal, terzino brasiliano del Barcellona, che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato in prestito al Betis.

Nonostante l'interesse dei nerazzurri sembri veritiero, il giocatore sembra avere idee diverse per il suo futuro, come confermato da lui stesso dal ritiro della nazionale brasiliana. Le sue parole:

"Tutti sanno che ho un contratto con il Barcellona, e che tornerò lì ad inizio luglio. Il Barça ha deciso di puntare su di me ed è già in contatto con il Betis: sono felice perché è il club con cui ho sempre sognato di giocare. Non vedo l'ora di tornare per imostrare tutto il mio valore".