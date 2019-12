L'Inter non sfonda, con la Roma è 0-0: tante occasioni non sfruttate

Si ferma la striscia di vittorie consecutive dell'Inter di Conte. A Milano finisce 0-0 contro la Roma, con i nerazzurri che sprecano molte occasioni da rete. La prima capita sul sinistro di Lukaku dopo pochi minuti, ma il tiro dell'attaccante belga viene respinto da un grande intervento di Mirante.

Sul finale del primo tempo ancora l'Inter non riesce a concretizzare due azioni da gol, prima con Vecino che è troppo altruista, poi con Brozovic che da pochi metri calcia alto sopra la traversa.

Ad inizio ripresa, ancora Mirante protagonista con una grande parata sull'esterno destro di Vecino da pochi passi. La Roma non tira mai in porta, solo una conclusione di Zaniolo nella prima frazione di gara, l'Inter con Lautaro va ancora una volta vicina al vantaggio, ma il recupero di Spinazzola è decisivo. I nerazzurri non sfondano il muro giallorosso, finisce 0-0. Inter che sale a quota 38 punti, due punti di vantaggio sulla Juventus impegnata domani sera nell'altro big match della giornata contro la Lazio.